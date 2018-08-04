Стулом загородили открытую ливневку в Сочи, где погиб ребенок

В Сочи после трагедии в поселке Лазаревском, где ребенок погиб, провалившись в открытую ливневую канализацию, дыру просто загородили стулом, пишет "Московский комсомолец".
Накануне также появились страшные кадры трагедии. По залитой водой улице мечется женщина с криками о том, что у нее в канализацию провалился ребенок. Женщина от безысходности сама ныряет в ливневку. Мальчика унесло в море, его тело ребенка спасатели нашли без признаков жизни.
Сейчас делом занимается следствие. Оно должно ответить на вопрос, почему на канализации не было защитной решетки.
Местные жители задаются вопросом — кого накажут за гибель ребенка. Также им стало интересно, как такое может случиться в городе, на благоустройство которого потратили $50 млрд к Олимпиаде 2014 года.
Жители массово жалуются на открытые ливневки и канализационные люки на улицах городах. По их словам, в них падают люди и проваливаются машины.
Мальчик оказался из Татарстана. Сейчас в Сочи должен приехать его отец. Он заберет бабушку, которая находится в больнице, и тело ребенка. Администрация Сочи уже заявила, что все расходы возьмет на себя.
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