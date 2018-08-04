В больнице Сочи скончалась женщина, которая пыталась спасти своего внука, упавшего в ливневку в пятницу, 3 августа, сообщает местная "Комсомольская правда". Место трагедии местные власти уже огородили специальным предупреждающим о смертельной опасности стулом.
Женщина почти сутки провела в реанимации, однако врачам спасти ее не удалось. Ранее в сети были опубликованы страшные кадры этой трагедии. На них видно, как женщина и мальчик идут по затопленной водой улице. В какой-то момент мальчик исчезает под водой. Женщина кричит, к ней бегут прохожие, но сделать что-либо невозможно. В отчаянии бабушка бросается в ливневку за внуком. Тело мальчика позднее было найдено в Черном море.
Известно, что бабушка и внук приехали в Лазаревский район Сочи на отдых. Власти Сочи ранее заявили, что полностью берут на себя расходы по транспортировке на родину тела погибшего ребенка. В ближайшее время из Татарстана должен прилететь его отец.
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