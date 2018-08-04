Фото: Александр Калинин, Александр Сторожевых / vk.com/barneos22
В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и грузовика, который не пропустил рельсовый общественный транспорт, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Малый Прудской- Анатолия. Грузовик не пропустил трамвай. Водителя грузовика зажало, работает МЧС. Скорая и ДПС на месте. Трамваи стоят в обе стороны", — говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники МЧС пытаются достать водителя грузовика из искореженного автомобиля.
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