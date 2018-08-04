Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за поединок с ирландцем Конором Макгрегором рекордный для российского бойца гонорар, сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
"Он получит за бой с Макгрегором рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Цифру официально объявит UFC. Давайте дождемся", — заявил отец спортсмена.
Нурмагомедов-старший также рассказал, где пройдет подготовка его подопечного к бою: "Хабиб будет готовиться в США, в Сан-Хосе. Он уже находится в хорошей форме. Только Всевышний знает, как пройдёт поединок. Тем не менее Россия вправе ожидать победы над Макгрегором".
В активе россиянина 26 поединков и ни одного поражения. Макгрегор имеет в своем активе 21 победу и три поражения.
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила, что встреча состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
"Переговоры закончились, впереди интересные два месяца", — прокомментировал объявление о дате боя сам Нурмагомедов в своем Instagram.
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