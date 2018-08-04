Володин рассказал о справедливых для граждан имущественных налогах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал подписанием президентом России Владимиром Путиным закона о внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ об изменениях параметров расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, пишет "Парламентская газета".
"Этот закон был разработан во исполнение Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин дал поручение, чтобы налоги на имущество были справедливыми и посильными для граждан, а кадастровая стоимость объектов недвижимости не превышала рыночную. Это поручение главы государства выполнено", — сказал Володин.
Он напомнил, что законом предусмотрен отказ от дальнейшего роста временного коэффициента, который используется при расчете налога на имущество.
"Ранее этот коэффициент, представляющий собой разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью, мог увеличиться с 0,2 до 1. После вступления закона в силу максимальный размер коэффициента мы ограничили, он не превысит 0,6, мы его "замораживаем" и больше он расти не будет", — подчеркнул Володин.
"Это восстанавливает справедливость в этом вопросе", — заключил Володин.
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