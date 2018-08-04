День траура объявили в Красноярском крае в связи с крушением Ми-8

В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с гибелью 18 человек при крушении вертолёта Ми-8, сообщили в пресс-службе правительства края.
"Врио губернатора Александром Уссом подписано распоряжение: понедельник, 6 августа, объявлен днем траура в регионе", — говорится в сообщении.
Вертолет разбился утром 4 августа. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолета. Ранее сообщалось, что Александр Усс прибыл на место крушения, где проходит заседание оперативного штаба.
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