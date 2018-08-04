В Китае запретили к показу самую большую детскую премьеру этого лета — фильм о повзрослевшем Кристофере Робине, который был основан на произведениях Алана Александра Милна о приключениях Винни-Пуха, сообщает "Пятый канал".
Официально причины озвучены не были, однако этому нашлось объяснение. Дело в том, что китайская оппозиция в интернете использует образ Винни-Пуха и его друзей для создания в интернете мемов про главу государства Си Цзиньпиня.
Дошло до того, что местная цензура ведет с плюшевым мишкой активную борьбу, точнее с упоминаниями о нем в интернете. Таким образом, из-за цензуры корпорация Disney может потерять до 100 миллионов долларов.
Мировая премьера фильма "Кристофер Робин" состоялась 1 августа. Рассказывает она о повзрослевшем герое из приключений Винни-Пуха, который позабыл о своих друзьях в потоке типичных жизненных проблем человека среднего возраста, но тут он встречает своих старых друзей и все меняется.
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