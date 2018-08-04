Кадыров назвал невиновным осужденного за убийство Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что считает невиновным осужденного за убийство полковника Юрия Буданова жителя Чечни Юсупа Темирханова, который умер в омской колонии.
"Судебный процесс длился долго. Юсуп Темерханов не признал себя виновным ни по одной из статей предъявленного обвинения. В заключительном слове он заявил, что "в день убийства не был на Комсомольском проспекте и не стрелял в Буданова". Он призвал присяжных "действовать по совести", — написал Кадыров.
"Однако, осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и ее убийство Юрием Будановым", — добавил глава Чечни.
"К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире. И Юсуп Темерханов не единственный, кто перенес из-за этого бесчеловечные испытания и лишения. При этом он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял. Однако, суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным", — заключил Кадыров.
Комментарии