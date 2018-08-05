Фото: Татьяна Гладкова / Amic.ru
Фестиваль имени Михаила Евдокимова "Земляки" стартовал в поселке Верх-Обский в четверг, 2 августа. Это уже десятый, юбилейный фестиваль.
Началось мероприятие традиционно с футбольных матчей. В пятницу, 4 августа, прошел детский праздник. В субботу здесь впервые откроется фестиваль кино "Верные друзья", на котором состоятся творческие встречи с актерами Александром Панкратовым-Черным и Александром Михайловым, и оператором Анатолием Заболоцким.
Также в субботу состоялся большой гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Ранее свое участие в концерте подтвердили Степан Мезенцев, Сергей Любавин, Анастасия Заволокина с ансамблем "Частушка" и "Самоцветы".
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