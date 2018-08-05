Стивен Сигал получил должность в МИД России

Обладающий российским гражданством актер Стивен Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, сообщили в МИДе.
"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что его задачей станет содействие развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Сообщается, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.
"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной", — отметили в МИДе.
Также сообщается, что в международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН.
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