Помните девушку, которая на спор прошла пешком 160 км от Барнаула до Бийска? Проспоривший друг отдал ей 100 000 рублей, которые Виктория решила потратить на помощь малоимущим семьям, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Вика придумала, куда потратить деньги — на подготовку к школе детей из малоимущих семей. Вика сама ездила со специалистом от соцзащиты и развозила вещи и школьные принадлежности. Это стоило того, чтобы мокнуть под дождем и жариться на солнце. Вика — молодчина", — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 29 июля, жительница Барнаула Виктория, которая отправилась в путешествие после спора, дошла пешком до Бийска. Девушка поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, отмечая свой день рождения. Путешествие началось 25 июля.
Комментарии
Благородная девушка, умница!
Молодец!
Девахе респект
Молодец!!!
молодец курилка !!!
Дура.
90% малоимущих семей малоимущие потому что родители ленивые или бухают....