Во время публичного выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса неизвестные преступники попытались атаковать президента страны с помощью беспилотника, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на местные СМИ.
На кадрах телевизионной трансляции видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно смотрят вверх, потом сигнал прерывается, а затем видно, как толпа людей разбегается от трибуны.
По предварительным данным, Мадуро был атакован неким беспилотником, который взорвался. Сообщается, что Мадуро жив. Под усиленной охраной он покинул площадь.
Выступление, во время которого, произошло ЧП, было посвящено празднованию 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии.
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