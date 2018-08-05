Автобус сгорел в Алтайском крае недалеко от Алейска

В Алейском районе Алтайского края в ночь на воскресенье, 5 августа, на трассе сгорел автобус, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"На трассе возле Алейска стоит сгоревший автобус. Других подробностей нет", — говорится в сообщении.
"В нормальных странах это барахло списывают, мы покупаем и людей возим — сверхдержава", — комментируют произошедшее участники сообщества.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение автобуса привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 03:54 по местному времени, в 04:07 пожар локализован, в 04:19 ликвидирован.
Напомним, вечером в воскресенье, 15 июля, междугородний автобус загорелся в Павловском районе.
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