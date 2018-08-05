Организаторы покушения на президента Венесуэлы раскрыли свои мотивы

Венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты" (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро, сообщает "Лента.Ру".
Мадуро был переизбран на высший пост в мае 2018 года, за него отдали 68% голосов. Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро был и остается у власти.
Об этом участники организации написали в своем Twitter. По их словам, они использовали два дрона, нагруженных взрывчаткой С4. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, так как были сбиты снайперами.
"Мы показывали, что они [правительство] уязвимы, сегодня наша цель не достигнута, но это лишь вопрос времени", — заявила группировка.
По информации Associated Press, Мадуро заявил о задержании нескольких человек, виновных в покушении на него. По его мнению, ответственность за покушение несет колумбийский лидер Хаун Мануэль Сантос, к организации также причастны и крайне правые венесуэльские группировки.
5 августа произошла попытка покушения на президента Венесуэлы. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения.
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