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СК опроверг смерть женщины, спасавшей своего внука из ливневки в Сочи

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что власти города уже огородили открытую ливневку стулом, чтобы кто-то еще не провалился

Фото: кадр из видео

Следственный комитет опроверг смерть женщины, спасавшей своего внука в Сочи, провалившегося в ливневую канализацию, пишет местная "Комсомольская правда", ранее сообщившая о смерти женщины. 

"СК РФ по Краснодарскому краю опровергает информацию появившейся информации в СМИ о смерти женщины в Лазаревском районе Сочи, которая является бабушкой погибшего мальчика", — заявили в пресс-службе ведомства

Информацию о смерти женщины опровергли и в Управлении здравоохранения Сочи: "Сейчас она находится в медицинском учреждении. Вся необходимая медицинская, в том числе и психологическая помощь, ей оказывается. Жизни женщины ничего не угрожает. В дальнейшем мы передадим ее родственникам, насколько известно, сегодня в город приехал отец ребенка".

Трагедия произошла в поселке Лазаревское. Маленький мальчик упал в открытую ливневую канализацию, которую не было видно из-за потоков воды на дороге. Бабушка, пытаясь спасти его, спустилась вниз, но найти его не сумела. Ребенка унесло течением, позднее его тело обнаружили в море. 

Ранее сообщалось, что власти города уже огородили открытую ливневку стулом, чтобы кто-то еще не провалился. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.08.2018 11:11
- гость -

Нужно взять пример со светочей демократии и ввести смертную казнь для чиновников

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5.08.2018 11:42
гостьтТ

21-й век... огородили стулом... миллиарды олигархов заграницей

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