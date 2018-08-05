СК опроверг смерть женщины, спасавшей своего внука из ливневки в Сочи

Следственный комитет опроверг смерть женщины, спасавшей своего внука в Сочи, провалившегося в ливневую канализацию, пишет местная "Комсомольская правда", ранее сообщившая о смерти женщины.
"СК РФ по Краснодарскому краю опровергает информацию появившейся информации в СМИ о смерти женщины в Лазаревском районе Сочи, которая является бабушкой погибшего мальчика", — заявили в пресс-службе ведомства
Информацию о смерти женщины опровергли и в Управлении здравоохранения Сочи: "Сейчас она находится в медицинском учреждении. Вся необходимая медицинская, в том числе и психологическая помощь, ей оказывается. Жизни женщины ничего не угрожает. В дальнейшем мы передадим ее родственникам, насколько известно, сегодня в город приехал отец ребенка".
Трагедия произошла в поселке Лазаревское. Маленький мальчик упал в открытую ливневую канализацию, которую не было видно из-за потоков воды на дороге. Бабушка, пытаясь спасти его, спустилась вниз, но найти его не сумела. Ребенка унесло течением, позднее его тело обнаружили в море.
Ранее сообщалось, что власти города уже огородили открытую ливневку стулом, чтобы кто-то еще не провалился.
Комментарии
Нужно взять пример со светочей демократии и ввести смертную казнь для чиновников
21-й век... огородили стулом... миллиарды олигархов заграницей