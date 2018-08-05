Фото: Мобильный репортер Олег/Amic.ru
ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье, 5 августа, в Новоалтайске, рассказал Amic.ru мобильный репортер Олег через специальную функцию.
Уточняется, что происшествие произошло недалеко от станции Алтайская. В результате ДТП пострадали три человека. "Из них одна беременная", — сообщил Олег.
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