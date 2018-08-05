Сукачев ответил Макаревичу на слова о Крыме

Музыкант Гарик Сукачев в интервью телеканалу "Москва 24" заявил, что не согласен с позицией своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму, пишет "Лента.Ру".
Видеозапись опубликована на YouTube. "Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь", — сказал Сукачев, комментируя высказывания Макаревича.
Сукачев добавил, что во время Великой Отечественной войны за полуостров сражались не только русские, но и украинцы, узбеки, татары и другие. Он также отметил, что хорошо знает Крым, так как снимал там кино.
"Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели "Севастополь — русский город" тогда, когда он был украинским", — пояснил музыкант.
Макаревич неоднократно неодобрительно высказывался о присоединении Крыма к России в 2014 году. Ранее Макаревич также давал интервью на том же YouTube-канале, на котором о жизни рассказал Сукачев.
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