Барнаульцы смогут наблюдать частное солнечное затмение через телескоп

11 августа будет частное солнечное затмение. Его будет видно на севере Северной Америки, в Гренландии, Северной Европе и Азии, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
"Все солнечные затмения этого года — частные. Это затмение, третье в году, можно будет наблюдать и в Алтайском крае. Астрономическое явление всегда происходит в новолуние, на этот раз порядка 20% солнечного диска закроется Луной", — рассказывают в Барнаульском планетарии.
В этот день с 17 до 18 часов у здания планетария, если будет безоблачная погода, установят телескоп. Понаблюдать за астрономическим явлением приглашают всех желающих.
Частное солнечное затмение — это затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус лунной тени проходит вблизи земной поверхности, но не касается ее).
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