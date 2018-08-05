Россия ввела ответные пошлины на ряд товаров из США

Россия с 5 августа ввела таможенные пошлины на импорт американских товаров в размере от 25% до 40% в ответ на аналогичные действия США в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, сообщает РИА Новости.
Москва повысила ставки отдельные виды грузового транспорта, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна,
В конце марта США заявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств чуть раньше.
В ответ на действия Вашингтона Европейская комиссия ввела 25% пошлины на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов. Россия, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, а также страны ЕС инициировали спор с американской стороной во Всемирной торговой организации (ВТО). Ущерб от торговых ограничений США для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн.
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