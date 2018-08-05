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Набережная Барнаула находится в печальном состоянии после урагана 23 июня

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что ремонт набережной будет произведен к выборам губернатора

Фото: кадр из видео

Набережная Барнаула до сих пор находится в печальном состоянии после урагана, который обрушился на краевую столицу 23 июня, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Ранее сообщалось, что ремонт набережной будет произведен в срок до 9 сентября. Именно на эту дату запланировано празднование Дня города и проведение выборов главы региона. На набережной планируются культурно-массовые мероприятия. К дате их проведения часть ограждения отремонтируют, а часть придется заменить, так как оно не подлежат восстановлению. 

Напомним, ураган, который случился в Барнауле 23 июня, стал причиной серьезных повреждений на новой набережной. Сигнальной лентой огорожены спуски на нижний ярус. Причина — сломанное ограждение. Его разнесла оторвавшаяся от теплохода веранда "Барракуды", которая попала в шторм на Оби.

Тогда досталось и Нагорному парку, который находится в непосредственной близости от новой набережной. Лестницу в парке завалило деревьями. В результате разгула стихии были повреждены металлические ограждения, некоторые были выломаны. Также было повреждено освещение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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