Набережная Барнаула до сих пор находится в печальном состоянии после урагана, который обрушился на краевую столицу 23 июня, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Ранее сообщалось, что ремонт набережной будет произведен в срок до 9 сентября. Именно на эту дату запланировано празднование Дня города и проведение выборов главы региона. На набережной планируются культурно-массовые мероприятия. К дате их проведения часть ограждения отремонтируют, а часть придется заменить, так как оно не подлежат восстановлению.
Напомним, ураган, который случился в Барнауле 23 июня, стал причиной серьезных повреждений на новой набережной. Сигнальной лентой огорожены спуски на нижний ярус. Причина — сломанное ограждение. Его разнесла оторвавшаяся от теплохода веранда "Барракуды", которая попала в шторм на Оби.
Тогда досталось и Нагорному парку, который находится в непосредственной близости от новой набережной. Лестницу в парке завалило деревьями. В результате разгула стихии были повреждены металлические ограждения, некоторые были выломаны. Также было повреждено освещение.
Комментарии