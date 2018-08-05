Проигравшему титул чемпиона мира Ковалеву посоветовали бросить бокс

Российский боксер Сергей Ковалев не сумел защитить пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — его тренер Аброр Турсунпулатов считает, что карьера россиянина должна завершиться, передает ТАСС.
"Реванша не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру", — заявил Турсунпулатов.
35-летний Ковалев уступил в 12-раундовом противостоянии с колумбийцем Элейдером Альваресом. Россиянин проиграл посредством технического нокаута.
За свою профессиональную карьеру Ковалев провел 36 поединков. Он одержал 32 победы, из которых 28 — нокаутом.
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