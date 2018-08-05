Появилось видео объятого пламенем автобуса, сгоревшего на Алтае

В Алейском районе Алтайского края в ночь на воскресенье, 5 августа, на трассе сгорел автобус. В интернет-сообществе "Барнаул22" опубликовано видео происшествия.
Как сообщается, автобус ехал из казахстанского города Семей (Семипалатинск) в Новосибирск. Пострадавших нет.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение автобуса привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 03:54 по местному времени, в 04:07 пожар локализован, в 04:19 ликвидирован.
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