Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в предгорных районах дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с.
Температура ночью +3...+8, при облачности в южных районах +8...+13. Днем потеплеет до +21...+26. Днем без осадков, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
В Барнауле ночью ожидается +6...+8, днем +21...+23. Ночью в краевой столице без осадков, утром возможен туман, ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Днем без осадков, ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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