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BMW настоятеля собора устроил смертельное ДТП на "встречке" под Саратовом

, ИА "Амител"
Настоятель находился в авто, а за рулем находился алтарник

Фото: novosti-saratova.ru

Водитель принадлежащего настоятелю Сампсониевского собора в Петербурге архимандриту Серафиму BMW X5 устроил смертельное ДТП под Саратовом. Владелец элитной иномарки в момент аварии находился в машине: BMW выехал на встречную полосу, где протаранил отечественную Lada Kalina. 35-летняя пассажирка Lada погибла на месте. В епархии рассказали, что священнослужитель совершал частное паломничество. За рулем BMW находился алтарник Сампсониевского собора, пишет "Газета.Ru".

Как сообщается, стоимость подобного BMW X5 стартует с 4,6 млн рублей, при этом у священника есть еще один BMW.

Смертельное ДТП с участием кроссовера BMW X5, принадлежащего настоятелю Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандриту Серафиму, произошло утром в субботу, 4 августа, под Саратовом. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на ГИБДД области, около 9:30 на 23 километре дороги Балашов — Ртищево водитель BMW X5 выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную Lada Kalina. По информации ведомства, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

Находившаяся в Lada 35-летняя пассажирка скончалась на месте. 40-летнего водителя доставили в больницу с травмами.

На кадрах с места аварии видно, что от Kalina синего цвета мало что осталось: у автомобиля полностью смята передняя часть кузова, разбиты стекла. Что касается BMW, то после удара машину отбросило в кювет.

По данным телеканала "78", за рулем BMW находился алтарник Сампсониевского собора. По результатам медицинской экспертизы, алкоголя в крови водителя обнаружено не было. Состояние его здоровья и архимандрита Серафима оценивается как удовлетворительное.

После ДТП ряд СМИ сообщил, что в салоне иномарки могла находиться делегация петербургской епархии. Однако в секторе коммуникаций епархиального информационного отдела категорически опровергли эту версию.

"Архимандрит Серафим (Шкредь), настоятель Сампсониевского собора Санкт-Петербурга, совершал частное паломничество", — пояснили в епархии. Никакой "делегации Санкт-Петербургской епархии", как пишут некоторые СМИ, в его автомобиле не находилось, и сам он не входил в состав какой-либо церковной делегации.

По данным местных СМИ, водителя и священника после аварии отпустили. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смертельного происшествия. Возможно, в ближайшее время по факту смертельного ДТП будет возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.08.2018 21:22
iOne

Пути господни и по встречке бывают.
Теперь главное, чтоб выжившего в экстремизме не обвинили

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5.08.2018 21:32
- гость -

пересадить надо таких на девятки, чтобы дать шанс водителям отечественных автомобилей выжить в ДТП

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5.08.2018 21:55
guest365

5.08.2018 21:22 iOne. Обычно незамедлительно уголовное дело возбуждают по факту смерти, если человек погиб на месте (если в больнице или скорой помрет, то могут волокитить). Но здесь почему-то тянут... уже второй день дело возбудить не могут... полиция видимо боится оскорбить чувства верующих. И то верно, лучше за картинки возбуждать.

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