Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в жилом комплексе "Аквамарин" в Барнауле за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Квартира с современным высококачественным ремонтом, выполненным по индивидуальному дизайн-проекту. Просторные комнаты, удачная планировка, два санузла с душевой кабиной и джакузи, лоджия с панорамным остеклением и великолепным видом на реку Обь с 60-метровой высоты", — отмечает автор объявления.
Жилье полностью меблировано, кухонная зона оснащена необходимой бытовой техникой. Квартира находится на 20-м этаже.
Дом оснащен тремя скоростными бесшумными лифтами, на площадке предусмотрен незастекленный балкон со свободным доступом для жильцов и видом на город.
Территория охраняется, имеется наземный и подземный паркинг.
Комментарии
Откуда такие цены - сколько хочу , а за сколько реально продам не скажу? Хватит рынок перегревать, не стоит это столько!