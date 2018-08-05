Муха сорвала мировой рекорд по цепочке из домино

Муха помешала установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино в немецком городе Нидда, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Spiegel.
"Эти костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не осталось времени, чтобы все восстановить", — рассказал организатор мероприятия Патрик Синнер.
К рекорду команда из 20 человек готовилась почти две недели. Тем не менее участникам все же удалось установить другой рекорд с помощью другой цепочки: они поставили 596 229 костяшек, которые падали 15 минут. Таким образом был побит рекорд Германии по самой длинной цепочке домино.
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