6 августа Индустриальный суд Барнаула приступит к рассмотрению дела Марии Мотузной. 23-летнюю блогершу обвиняют по двум статьям УК РФ: "оскорбление чувств верующих" и "экстремизм". Поводом для возбуждения дела стали картинки с мемами, размещенные в соцсети "ВКонтакте".
Марии Мотузной грозит до шести лет тюрьмы. Все банковские счета девушки заблокированы, а ее имя внесли в список экстремистов на сайте Росфинмониторинга еще до суда. По ее словам, страницу в соцсети, которой заинтересовалось следствие, она удалила еще в декабре 2017 года. С обыском же к Мотузной пришли в мае 2018-го.
В отношении обвиняемой может быть применен особый порядок судебного разбирательства, так как она подписала признательные показания. Впрочем, адвокаты Мотузной намерены добиваться того, чтобы дело рассматривалось в общем порядке. Репортаж с первого заседания читайте на сайте Amic.ru.
К слову, судьей на данном процессе является Сергей Трушкин. Учитывая, какой общественный резонанс создала история Марии Мотузной, почти не приходится сомневаться, что сторона обвинения будет ходатайствовать о закрытии процесса от СМИ. Последнее слово, впрочем, останется за судьей.
Напомним, Марии Мотузной предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Комментарии
Северная Россия, упс, сорри, Северная Корея
Как утверждает Библия,ВСЯКАЯ НЕПРАВДА ЕСТЬ ГРЕХ.
А эти две свидетельницы и правда верующие?
сегодня в лента ру статья :
Православная церковь растит детей в неволе и истязает их средневековыми пытками
с картинками и + музыкой
Не, ну сокурсники просто обязаны провокаторшам объявить бойкот...
Барнаульская полиция возбудила уголовное дело против 38-летнего местного жителя. Как рассказал барнаулец телеканалу «Дождь», из-за нескольких сохраненных картинок во «ВКонтакте» его планируют положить в психиатрическую больницу на экспертизу, а затем – на принудительное лечение.
2 августа Шашерин прислал «Дождю» материалы своего уголовного дела.
Андрею даже без решения суда, а просто по обвинению запрещено пользоваться банковскими картами и электронными счетами за картинки с таким содержанием:
- Фотография с церковью, блестящими куполами и развалившимся поблизости домом.
-Карикатура, на которой прихожанин говорит, что согрешил, поедая санкционные продукты.
- Карикатурный поп накладывает на него епитимью – десять раз прочесть «Крым наш».
- Фотография из компьютерного центра полиции, который освящает патриарх Кирилл.
- Подпись: «Патриарх привез в МВД новый антивирус».
Источник: http://katun24.ru/news/410818/