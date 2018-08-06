Ученые нашли планету, где может быть внеземная жизнь

Планету с условиями, при которых может зародиться сходная с земной жизнь, назвали ученые Кембриджского университета в Великобритании, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на портал Phys.org.
В основе исследования лежит гипотеза, выдвинутая в 2015 году. Согласно ей, зарождению жизни на Земле способствовал углерод из падавших на нашу планету метеоритов, который взаимодействовал с азотом в атмосфере того периода. В результате образовывался цианид водорода, который вступал в реакцию с другими веществами на поверхности: например, с сернистым водородом. Энергию для этих процессов давало ультрафиолетовое (УФ) излучение. Так, по мнению ученых, появились рибонуклеиды, составляющие рибонуклеиновую кислоту (РНК) — одну из трех макромолекул, которая входит в состав всех живых организмов на Земле.
Ученые при помощи УФ-ламп провели эксперимент с цианидом водорода и получили соединения, которые предшествовали липидам, нуклеотидам и аминокислотам — то есть составляющим, например, ДНК человека.
Исследователи из Кембриджа также определили количество УФ-излучения, при котором могут получиться "жизнетворные" молекулы, и подыскали во Вселенной подходящие планеты. Выяснилось, что на небесных телах, вращающихся вокруг звезд холоднее Солнца, абиогенез — появление жизни — невозможен.
Наиболее вероятной планетой для возникновения внеземной жизни, по данным ученых из Кембриджа, может быть Kepler-452b, расположенная в созвездии Лебедя, которая вращается на орбите вокруг солнцеподобной звезды. Небесное тело расположено на расстоянии 1,4 тысячи световых лет от Земли. Радиус этой планеты в 1,5 раза превышает радиус нашей планеты.
Kepler-452b, еще известная как "Земля-2", была открыта с помощью космического телескопа "Кеплер", что и дало планете название. С 2009 по 2014 год ученые наблюдали за изменением яркости "солнца" во время прохождения планеты на его фоне. Об открытии "Земли-2" американское космическое агентство сообщило в июле 2015 года.
Также очень близкими к земным оказались условия на экзопланетах Kepler-62 e и Kepler-62 f.
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