Lexus за шесть миллионов рублей угнали у церковной певчей в Петербурге

В Санкт-Петербурге у 52-летней певчей церковного хора Вознесенского собора украли внедорожник Lexus LX450D стоимостью 5,8 миллиона рублей, сообщает портал 78.ru.
По данным издания, автомобиль премиум-класса угнали в минувшую субботу, 4 августа, с Рыбацкого проспекта.
Сообщается, что женщина совсем недавно приобрела внедорожник и еще не успела вытащить из "бардачка" полный пакет документов на него. Также в багажнике автомобиля лежал красный велосипед Range Rover.
После обращения церковной певчей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Комментарии
Бог дал - Бог взял...
напела
вот скажите - а наличие таких авто и часов не оскорбляет чувств верующих? если да - то куда обращаться? а то за репост и картинки людям сроки светят,
а то что служители церкви живут лучше 99% верующих и учат смирению и неважности всего мирского.
Наверняка певчая она только на бумаге.
Певчие не служат в церкви, это миряне поют за интерес. Богатый муж дал денег на машину.
6.08.2018 08:56
- гость - Плюс много, мои чувства атеиста это происшествие оскорбляет не меньше верующих.
у кого контакты девулек, которые уже на трех барнаульцев оскорбились есть, у них хорошо получается, может дать им эту новость почитать.