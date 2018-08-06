Фото: Станислав / vk.com/incident22
В Барнауле пьяный водитель на Mitsubishi Colt, уходя от погони, протаранил несколько автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
В результате ДТП пострадали две девушки и мужчина, который пытался уйти от преследующего его экипажа ДПС. У виновника рваная рана головы и подозрение на СГМ. У девушек видимых травм нет.
Водителя Mitsubishi увезли в горбольницу №1, пассажира – в отдел полиции для разбирательств.
У водителя не было при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль, сообщается в паблике.
В результате пострадали три автомобиля. С места ДТП опубликовано два видео: первое и второе.
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