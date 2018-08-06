В администрации города Сочи объяснили, почему на ливневой канаве в поселке Лазаревское, куда упал и погиб ребенок, отсутствовала решетка, сообщает "РИА Новости".
Власти Сочи заявили, что бабушка, сопровождавшая мальчика, знала о наличии открытой ливневки. А до этого жителей неоднократно предупреждали о ливнях и грозах. Таким образом, женщина должна была предположить, что открытая ливневка может скрыться под потоками воды. Именно стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии, подчеркнули в пресс-службе администрации.
Власти сообщили, что ливневые канавы в этом районе были проложены в начале 1960-х годов. Это сооружения для приема дождевых вод, представляющие собой траншеи открытого типа. Они проходят практически по каждой улице поселка с одной из сторон.
Такая ливневка должна быть открыта полностью, и проект не предусматривает наличие каких-либо решеток. Это объясняется тем, что во время залповых тропических ливней, которые бывают в Сочи, потоки воды могут сорвать решетки, что может создать угрозу для жизни и здоровья людей.
В администрации отметили, что ливневые канавы более полувека эффективно принимают дождевые воды, и отсутствие гидросооружений может привести к затоплению или смыву жилых домов и хозяйственных построек.
Ранее сообщалось, что власти города после трагедии незамедлительно огородили открытую ливневку стулом, чтобы кто-то еще не провалился.
Комментарии
Продолжайте голосовать за этих, насытятся и станут честными и ответственными!
Логика железная, бабушка во всем виновата, тогда получается если ты идешь по тротуару и тебя сбивает пьяный водитель, то виноват ты сам, ты ведь должен предположить, что где-то есть пьяный водитель гоняющий по тротуарам.