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После покушения на президента Венесуэлы задержали 11 журналистов

, ИА "Амител"
Попытка покушения на главу Венесуэлы была совершена в минувшую субботу, 4 августа, в центре Каракаса

Фото: кадр из видео

Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов после покушения на президента страны Николаса Мадуро. В местном профсоюзе заявили, что сотрудники СМИ арестованы необоснованно, некоторых из них избили и ограбили, пишет "Российская газета".

"Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter профсоюза работников печати.

Среди задержанных оказались журналисты не только местных СМИ, но и представляющие издания Испании, Аргентины и Франции.

Напомним, попытка покушения на главу Венесуэлы была совершена в минувшую субботу, 4 августа, в центре Каракаса. Во время празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии к трибуне, на которой находился Николас Мадуро, злоумышленники направили несколько беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой.

Один дрон удалось сбить снайперу, другой – дезориентировать с помощью специального оборудования. В результате атаки ранения получили семь сотрудников правоохранительных органов.

По подозрению в причастности к покушению задержаны шесть человек. Они являются членами вооруженной группировки "Фланелевые солдаты".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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