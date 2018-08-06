Тарифы ЖКХ предложили поднять из-за роста НДС

Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, пишут "Известия".
Издание подчеркивает, что, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, так как возрастет только величина налога, включённого в платеж.
"Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах", — рассказали изданию в пресс-службе Минэкономразвития.
Закон о повышении НДС с 18% до 20% президент России Владимир Путин подписал 3 августа. По оценкам чиновников, это поможет привлечь в бюджет около 620 миллиардов рублей.
Ранее опрос 160 руководителей предприятий, который провели эксперты Института Адизеса, показал, что из-за повышения НДС 80% крупных компаний в стране планируют поднять цены на товары и услуги.
Комментарии
Первый пошел..
И это правильно. Кому принадлежат ресурсоснабжающие организации? А москали привыкли жрать большой ложкой.
так то каждый полгода повышают ЖКХ, какая забота президента и правительства о народе !!!
6.08.2018 10:12
- гость -
оскорбление чувств министров?
чета кажись скрепы могут не выдержать, последняя капля уже не за горами
Все процессы которые будут происходить описаны в англоязычном издании Великобритании. Они повышали НДС с 17,5 до 20 % ничего хорошего нас не ждет!
а ухудшение моего финансового состояния Минэкономразвития не волнует я так полагаю?
Ну если вы не олигарх, то ваше финансовое состояние правительство не волнует.
Поднятие НДС обижает мои чувства. Куда жаловаться?
Начинается утро в деревне...., а ресурсовиках заботятся а на народ оплачивающий все эти прелести плевать, с такими коммунальными платежами загнуться можно
Продолжают закручивать гайки, денег нет !!! но правительство знает где их достать из карманов граждан РФ. Ждем следующие законопроекты ущемляющие кошельки граждан.
Они там случайно не ухи поели?
логично чо. был НДС 18%, теперь будет 20. значит поднять ЖКХ надо на 20%
6.08.2018 10:38
- гость -
Жаловаться смысла нет. Не голосуйте за ЕР и Путина, начните с сентября этого года - это единственная возможность - скоро и ее может не быть...
Ну держись пенсионер! К концу года они вернут себе всю предполагаемую тыщу рубликов при повышение пенсий на в зад.
Был 28июля на митинге КПРФ, пришло около 1,5тыщ. человек, остальные 600тыщ. - вата?
вас нагибали, нагибают и будут нагибать пока копыта не отбросите. Каждый достоин своего хозяина
В лице бабушки которая смотрит чек читается: "Хорошо что голосовала за лучшую партию в стране. Они касатики пенсионный возраст подняли, теперь моей зарплаты технички точно хватит чтобы оплатить долги по кредиту, который брала на оплату квитанцию за пролый месяц!"
Какой заботливый у нас Минэкономразвития, топчи народ сильнее, еще не готовы вилы взять... так что можно на горло наступить.