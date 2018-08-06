Молодая семья "состарилась", пока стояла в очереди на жилье в Волгограде

В Волгограде семья Слепцовых выбыла из жилищной программы "Молодая семья", поскольку за годы ожидания своей очереди супруги перестали подходить под требования по возрасту, сообщает volgograd1.tv.
На момент постановки Слепцовы были в очереди 615-ми. Каждый год супруги получали новый номер, однако в 2017 году этого не произошло. Супруги выяснили, что они больше не участвуют в программе, поскольку их возраст уже более 35 лет.
"Конечно, мы были возмущены, потому что у меня есть редакция за 2013 год данной программы, где говорилось, что главное, чтобы вы встали на программу в очередь, пока одному из супругов нет 35 лет, а дальше уже вы продвигаетесь согласно тому, как данная программа исполняется", — пояснила Анна Слепцова.
Супруги предприняли несколько попыток разобраться в ситуации и выяснили, что программа "Молодая семья" в регионе не финансировалась в течение двух лет.
Чиновники также отказали Слепцовым в просьбе увеличить на два года срок их очереди, поскольку программа не исполнялась.
Сейчас супруги планируют подать в суд и разыскивают другие семьи в регионе, которые оказались в похожей ситуации.
Комментарии
Надо дождаться "прямой линии" с президентом и жаловаться лично путину, он то не знает, сердешнай, чего бояре в Волгограде творят
на то и расчитанно
Надо отметить, что таких наивных граждан, слепо и открыто верующих - немеренно!
Остается только одно. Подавать Исковые заявления "Об оскорблении должностными лицами, чести и достоинсва лица, официально ожидающего свой очереди.
И бегать по судебным корридрам до тех пор, пока пыль не иссякнет.
В Барнауле таких случаев - полно, мы так тоже попали
Ха-ха-ха! Вот это класс! Так можно вообще никому ничего не давать! Постоят в очереди, состарятся, главное до пенсии дотянуть. А потом еще жить в коробке на помойке и радоваться до 120 лет как Вероника Скворцова говорит...
Амик, удачная подборка картинки! Счастливая семья разочаровавшись в городской жизни и выплатив все налоги идет в лес, жить на деревьях, как предки завещали...
Вместо того чтобы сидеть и ждать в очереди, а теперь ходить по судам-работать бы шли. Глядишь уже в своей квартире жили бы, в 35 то лет!
Мила, как ты права. Пусть идут работать депутатами там трешка стоит всего 3 750 000 р. Кароч вообще даром. Можно на сдачу от Биг-мака купить.