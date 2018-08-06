Перевод чиновников на "российские смартфоны" обойдется в 160 млрд рублей

Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС Sailfish от "Ростелекома" переведут 7,9 миллиона человек. Тариф за "оказание комплексной услуги" составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.
71,3 миллиарда рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78,2 миллиарда выплатят госкомпании. Еще 10,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов. Помимо этого, Минфин готов выделить 2,3 миллиарда рублей на доработку Sailfish.
Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux, с 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia, одним из акционеров которой является группа ЕСН (российская инвестиционная и управляющая компания, владелец которой, по данным Forbes на 2018 год, имеет состояние в $800 млн).
На смартфонах на базе Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android. Sailfish является продолжением мобильных проектов Mer и Meego.
Комментарии
А почему именно чиновников, и за счёт бюджета? У чиновников зарплаты не маленькие, пусть за свой счёт переводятся.
не совсем понял: в чем ОС российская?
Доколе ???
ВЫ собираетесь жить (выживать в России)?
знатный распил
Обычный распил бабла, электорат потерпит, праильна Владимвладимч, НДС , пенсионный возраст поболее поднять надо
6.08.2018 11:20 - а то, 160 ярдов за Ctrl+C / Ctrl+V , да они просто красавцы, тем более для реализации такой замуты надо человек 100-150, кто могЁт из присутствующих посчитать рентабельность?
да уж. за Державу Обидно. У нас столько детей больных которым нужна материальная помощь, этим телефоны нужнее!
Вот и думайте. А то как что, так - а кто если не ОН?
Да кому вообще эти дети интересны? Давайте мосты за триллионы в Японию и по Кавказу строить, новый чемпионат Мира проведем. Школы и больницы можно вообще закрыть, а то от них одни проблемы. То народ скулит что лекарства бесплатные страховые компании не оплачивают, то койкоместа в больницах сокращают, то училки в лифчиках на рабочем месте фотаются... Закрыть все и мы сразу станем лидерами в росте частных медицинских клиник, частных школ.
Освободившиеся здания можно отдать эмигрантам из Израиля. Они-то за свою жизнь много пострадали... Бежали от клятой советской власти в пустыню. А приедут сюда и все у них хорошо пойдет... Можно еще и свое сельское хозяйство добить, ценами на бензин. А выходцы из пустыни будут мацу из китайского риса делать и гою продавать.
Господа чиновники, да вы не стесняйтесь, грабьте активнее свой народ, потом пенсии народу совсем отмените, это же очевидно.
Зарабатывая по 200—400 тыс в стране где народу положен мрот в 11. Тыс, ну никак нельзя за свой счет купить смартфон и машину. Все тока за счет народа. И чем больше привилегий у чинуш, тем меньше социалки у народа. Спасибо ЕдРо !!!!
Спасибо ЕдРо !!!!
спасибо тем кто за него голосовал. хотя их уже лишили пенсии. я доволен
как представлю, что поколению 50+ через 10 лет придётся по помойкам шариться - аж смех разбирает
12.37
Вы мвдшник или фсбшник???
Только их пока не коснулась пенсионная реформа, а голосовал лично я за лдпр...
12.46
Молодым будет тяжелее, поколение 45++ не так уж избаловано жизнью
Злорадные крысы
6.08.2018 12:50
- гость -
"Любишь Володьку - люби и по помойкам шариться."