Фото: avito.ru
Струг "Атаман Ермак", который был создан барнаульцем Сергеем Рождественским, выставлен на продажу за 3,9 миллиона рублей, сообщает "Алтайская правда".
Это судно неоднократно участвовало в водном крестном ходе, а также попадало в объективы федеральных телеканалов.
Струг построен из лиственницы, сосны, кедра и зарегистрирован в качестве маломерного судна, где имеется 12 мест.
Длина корпуса составляет 19 метров, а ширина – 4,7 метра.
На судне установлена система отопления, имеется два двигателя.
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