Фото: Алтае-Саянское отделение WWF
Самца снежного барса зафиксировали на плато Укок в Горном Алтае фотоловушки Всемирного фонда дикой природы, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF.
Вероятно, что это животное уже попадало в объектив камер в апреле этого года. Эксперты полагают, что этот самец мог быть отцом котят самки снежного барса Южанки, семью которой камеры фиксировали на плато Укок уже дважды: в 2017-м и весной 2018 года.
"Автоматические камеры здесь были установлены еще в начале года инспекторами природного парка "Зона покоя Укок" Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай. Большую помощь во время экспедиции на труднодоступное плато нам оказали жители села Джазатор. Проверили мы камеры уже в июле — и вот результат", — отмечает руководитель управления территории традиционного природопользования и туризма муниципального образования "Кош-Агачский район" Леонард Таханов.
В WWF также отмечают, что буквально два года назад плато Укок не рассматривалось специалистами как важный очаг обитания снежного барса, но осенью 2017 года на плато фотоловушки впервые зафиксировали снежного барса, сразу целую ирбисиную семью: самку и двух котят. В 2018 году здесь было подтверждено обитание не менее пяти особей ирбиса.
Комментарии
Классно, очень приятно, что такой зверь у нас остался.
Красавчик зверь))) Помню читал что их на всю Россию 62 кисы осталось.
Хороший. Тока грустный какой то. Может от него барсиха ушла или на работе проблемы?
Да просто он узнал, средний возраст жизни барса и понял что ему до пенсии не дожить...