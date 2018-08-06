Мужское здоровье проверят в Барнауле. Акция "Скажи раку – нет" пройдет в онкологическом центре "Надежда" в третий раз. На профилактические осмотры в рамках краевой целевой программы, принятой в феврале 2018 года, приглашают мужчин старше 45 лет. Отмечается, что проверить свое здоровье могут все жители Алтайского края, а не только барнаульцы.
Мероприятие направлено на выявление онкологических заболеваний мужской мочеполовой системы.
Во время скрининга пациенты пройдут бесплатный консультативный прием врача-онколога, сдадут кровь на опухолевый маркер ПСА (простатический специфический антиген). При необходимости мужчин направят на УЗИ и другие обследования, которые нужны для правильной постановки или уточнения диагноза.
Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3852) 502-909. Звонить можно уже сегодня.
Акция пройдет в субботу, 11 августа, с 9-00 до 14-00 в поликлинике "Надежда" (Барнаул, Змеиногорский тракт, 110К). При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Комментарии
Так раку и скажу:
- Нет!
1 день и всего 3 часа?
тяжело назвать акцией, так...жест доброй воли
не правильно время глянул...сори 5 часов...но сути не меняет