Второй рок-фестиваль прошел в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 5 августа. В концерте приняли участие коллективы "SkaйФ", MW, Code 5150, ЧэПэ, BUILDAY, "Провинция", SHAPYTO CREW, Cheetaz OutLooks, TMB, Rocket Jump, "Nоль Три", Black Rose. Состав участников в сравнении с первым фестивалем обновился примерно наполовину.
Барнаульцы услышали каверы из репертуара Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana. Много красивых девушек, волосатых и брутальных мужчин, а также драйвовой музыки в нашем обзоре Instagram.
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