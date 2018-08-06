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Полиция в Горном Алтае ведет разбирательство после того, как в больницу с рубленой раной пальцев руки был доставлен 58-летний житель села Сейка, сообщили в МВД по республике.
Мужчина пояснил, что травму он получил в результате ссоры со своей сожительницей.
В данный момент правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе конфликта 59-летняя сельчанка схватила топор, которым ударила сожителя по руке, а затем, опасаясь за его жизнь, вызвала скорую помощь.
"Медицинские работники доставили мужчину в районную больницу, где оказали ему неотложную помощь, госпитализация ему не понадобилась. Сельчанка была доставлена в участковый пункт полиции, где в ходе разбирательства призналась в содеянном. Свой поступок она пыталась оправдать состоянием алкогольного опьянения", — добавляют в МВД.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
По данному факту проводится проверка.
Кого проверять будем??