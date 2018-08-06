Активисты ОНФ добились ликвидации крупной свалки строительных и бытовых отходов в Барнауле. Для этого пришлось вывезти 50 машин мусора, сообщили в отделении Общероссийского народного фронта в Алтайском крае.
На стихийную свалку строительных и бытовых отходов на улице Бриллиантовой пожаловались жители. Они отметили это место на интерактивной карте свалок ОНФ в конце апреля.
"После появления информации о залежах мусора за территорией ТЭЦ-2 на склоне Оби общественники направили обращения в природоохранную прокуратуру и администрацию Барнаула с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — уточнили в пресс-службе ОНФ.
В мае администрация Октябрьского района начала ликвидацию свалки. Тогда с помощью погрузчика и четырех грузовиков рабочие вывезли около 30 машин мусора, в июне еще 20 машин. К концу июля свалка была ликвидирована.
Интерактивная карта свалок существует в рамках реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Координатор проекта в Алтайском крае Алексей Грибков сообщил, что Барнаул стал одним из лидеров рейтинга российских городов по количеству выявленных и устраненных свалок.
"Место в рейтинге — результат активности горожан, отмечающих незаконные свалки на интерактивной карте проекта ОНФ "Генеральная уборка", и реакции властей на сигналы от населения. При скромном бюджете на борьбу со стихийными свалками власти Барнаула изыскивают возможности реагировать оперативно. К ликвидации свалок привлекаются предприятия и социально ответственный бизнес, как в случае со свалкой за территорией ТЭЦ-2. Технику для вывоза мусора предоставляли заводы, строительные и энергокомпании – это десяток предприятий", — рассказал Грибков.
Всего жители Алтайского края отметили на интерактивной карте 218 незаконных свалок, 115 из них уже ликвидированы.
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