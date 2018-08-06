Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал разгорающийся скандал между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, пишет "Парламентская газета".
Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. В частности, женщина хочет получить восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 миллиарда рублей. Рассмотрение иска назначено на 6 августа.
"Перестаньте нападать на Петросяна, что-то у него требовать", — передает слова Жириновского пресс-служба ЛДПР.
Обращаясь к Елене Степаненко, Жириновский заявил: "Лена, ты ему надоела. Такое бывает. Не стоит мстить бывшему мужу".
Жириновский также выразил уверенность в том, что Евгений Петросян "еще не раз нас порадует своими творческими находками".
"Депутаты ЛДПР считают, что уважаемый Евгений Петросян имеет право начать новую жизнь", — подчеркнул Жириновский.
Комментарии
Аха, чем ближе мужичонка к гробу, тем больше склонен к левоброду
Правильно Вольфович, тема есть - защищай обездоленных!
Уроки Джигарханяна Петросяну не пошли на пользу....
а почему 80% по закону вроде пополам.
Интересно будет посмотреть, как Степаненко всем своим корпусом влепет политику скандалисту Вольфовичу, хорошего, звонкого "леща". Как оказавшийся под рукой, в своем прежнем стиле, активно и с упоением участвующему в их семейной дрязге.
А зачем им 10 квартир?
Дележ имущества: тебе-половина и мне-половина, твою половину еще пополам.
6.08.2018 12:25
Злая гостья
Зря бабам вольную дали.
Российские пенсионеры Петросян и Степаненко делят нажитое имущество в полтора миллиарда.
На кой ей имущетсво то? Детей у нее нет - кому она это всё оставит после своей кончины? Бред какой то