Большинство россиян не беспокоит отсутствие в магазинах продуктов, которые попали под продовольственное эмбарго, введенное Россией четыре года назад, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. После правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2019 года.
"В результате введения контрсанкций только 24% опрошенных ощутили на себе нехватку каких-либо продуктов. 76% респондентов заявили, что отсутствие на прилавках ряда продтоваров из США и стран, присоединившихся к санкциям против России, их не волнует", — говорится в исследовании.
Качеством продуктов, которые заменили "санкционку", оказалась недовольна почти половина опрошенных — 45%.
"О том, что качество продовольствия, поступившего в рамках импортозамещения, их устраивает, заявили 55%", — отметили в холдинге.
Доля недовольных качеством продукции оказалась выше среди тех респондентов, кто ощутил нехватку продуктов, — 68%.
32% опрошенных отметили, что качество продуктов, которыми заменили "санкционку", оказалось высоким.
Продление продовольственного эмбарго поддержали 55% опрошенных, тогда как 45% выступили против.
Примечательно, что среди тех, кто заявил о нехватке санкционных продуктов, ответные ограничительные меры все равно поддержали более трети — 35%.
Обратная ситуация наблюдается среди тех, кто нехватки продуктов не ощущает. Так, 61% из них поддержали контрсанкции. Однако и в этой категории 39% заявили, что, несмотря на то, что у них проблем не возникло, продовольственное эмбарго лучше было бы не продлевать.
В опросе приняли участие 1,3 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов.
Комментарии
Кто бы еще сомневался! Да - да, конечно! Так оно и есть!
Большинство Россиян, как я понимаю, волнует только один вопрос - на что вообще купить еды, т.к. появились случаи кредитования на "еду".
Часть санкционки под видом белорусских, казахских, таджикских, узбекских.... товаров по прежнему в наших магазинах
Сами неведают, что творят.
Самая великая глупость это наказать свой народ за деяния властей! Устранили конкурентов и местные ленивые и безграмотные возомнили себя "великими" производителями, первым делом подняв цены. И все это под соусом "продовольственной безопасности". Не покупаю, т.к. на продукты это не похоже и жду, когда они загнутся! Возмущена этим беспределом путинской власти!!!