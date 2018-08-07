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Где и как купить шубу из натурального меха с большой скидкой в Барнауле

, ИА "Амител"
Жителям города будет презентована новая коллекция норковых шуб сезона 2018/2019

Мягкая, теплая, красивая… Какая женщина не мечтает о шубе, в которой она будет неотразима. А поскольку сани, как известно, готовят летом, пора подумать и об обновке к предстоящей зиме. С 14 по 19 августа 2018 года во Дворце культуры Моторостроителей в Барнауле пройдет Большая меховая ярмарка. К новому сезону отшито и представлено более 1000 меховых изделий, которые можно будет увидеть на выставке от Кировской меховой фабрики.

Торопитесь приобрести высококачественные меховые изделия с летними скидками, действующими на весь ассортимент. Промо-код можно найти на официальном сайте фабрики.

О Кировской меховой фабрике

Продукция Кировской меховой фабрики известна во многих российских регионах и даже за пределами России. Предприятие отличает:

  • Собственное производство. Для пошива используется только качественное российское сырье из проверенных источников. Шкурки зверохозяйства "Вятка" Кировской области – проверенный поставщик сырья уже долгие годы. Норка, выращенная в суровом вятском климате, имеет плотный, упругий, переливающийся на солнце мех.
  • Конкурентные цены. Фабрика завозит товар в торговые точки непосредственно со складов Кирова, избегая ряда посредников, что даёт возможность держать цены на невысоком уровне.
  • Фабричное качество. Все изделия отшиваются только на высокоточном немецком оборудовании фирмы Strobel.
  • Отслеживание тенденций и трендов современной моды. Идёт постоянная работа по модернизации производства, учитываются пожелания покупательниц, коррекция лекал, что даёт на выходе удобные, практичные и комфортные шубки.
  • Ежегодное участие во всероссийских выставках в многочисленных городах России.
  • Богатый ассортимент и полный модельно-размерный ряд (40-62 р.).  Любая покупательница без проблем выберет шубку по душе.
  • Гибкая ценовая политика. Возможность делать скидки, предоставлять беспроцентную рассрочку.

Посетителям выставки

На предстоящей выставке в Барнауле будет презентован ряд новинок, разработанных модельерами к сезону 2018-2019. Для посетителей представлено много классических моделей норковых шуб, так полюбившихся покупательницам по всей России. Ведь классика не стареет и не выходит из моды.

Также стоит отметить шубы из стриженой нутрии, которые сейчас стремительно набирают популярность. Шубки из такого меха имеют ряд бесспорных плюсов. Они эффектно выглядят, а внешне сильно схожи с шубами из меха норки, нетребовательны в уходе и долговечны. При средней цене изделия 35000 рублей, это отличный выбор в категории цена/качество.

Дата проведения выставки: 14 – 19 августа 2018 года
Адрес: г. Барнаул, ул. Г. Титова, 50 (Дворец культуры Моторостроителей)
Сайт Кировской Меховой Фабрики
Организатор акции – ИП Осколков И.Н. Акция действует с 14.08.2018 г. по 19.08.2018 г. *Переплата 0% за товар в кредит от розничной цены.
ИП Осколков И.Н. предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются.
Кредит предоставляется КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), лицензия Банка России № 3354. Кредитный продукт "0-0-24". Первоначальный взнос 0 % от цены товара, срок кредита – 24 месяца, годовая процентная ставка – 10,33%. Полная стоимость кредита, рассчитанная согласно требованиям ЦБ, составляет 10,361%. Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. При погашении кредита через третьих лиц взимается комиссия по их тарифам. Погашение кредита: равными ежемесячными платежами. Дополнительных комиссий в рамках данного продукта Банк не взимает. Решение о выдаче кредита принимается Банком по своему усмотрению на основании представленных клиентом документов. Подробную информацию о способах оплаты можно получить на сайте Банка www.rencredit.ru или по телефону (495) 981 0 981.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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