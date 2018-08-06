Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Информация о вероятном и скором назначении начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова продолжает циркулировать в федеральных изданиях.
Так, Znak сообщает, что в ближайшее время Торубарова назначат руководителем регионального МВД в Крыму. Отметим, что перевод на полуостров главному полицейскому Алтайского края прочат уже не в первый раз.
Именно назначение в республиканское МВД называли ранее в СМИ в качестве наиболее вероятного сценария для продолжения карьеры Олега Торубарова. Впрочем, затем появились данные о том, что начальник ГУ МВД по Алтайскому краю может быть переведен на Урал.
В частности, "Коммерсант" информировал, что его могут назначить руководителем главка МВД по Свердловской области, что, конечно, следует расценивать как повышение по службе.
Однако теперь в СМИ вновь заговорили о возможном переводе Торубарова в Крым, что объясняют "курсом на укрепление близких к Украине регионов проверенными кадрами".
В данный момент начальник ГУ МВД по Алтайскому краю находится в отпуске, и, вероятно, нельзя исключать, что после этого он может быть переведен на новое место службы.
Напомним, что кадровые решения относительно перевода полицейских такого калибра на новые должности принимает президент России. Ожидается, что указ о назначении Олега Торубарова в другой регион будет подписан уже в августе.
Комментарии
Отбыл контракт и все на этом. Следующий !!! Кричит заведующий (шутка такая)))