Школьники Алтайского края будут заниматься в классах с новыми компьютерами. Прежние, которые были приобретены около пяти и более лет назад, признаны морально устаревшими.
Кроме новых компьютеров в 2018 году школы получат новое оборудование для пищеблоков, а некоторые учреждения и новую мебель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
"Поставок компьютерной техники и технологического оборудования не было уже около пяти лет, поэтому оборудование устарело как морально (в части компьютерной техники), так и физически", — пояснили в министерстве.
В ведомстве отметили, что на приобретение компьютерного оборудования в школы края в 2018 году выделено 99 млн рублей. Еще более 20 млн рублей будут стоить комплекты оборудования для оснащения кабинетов ОБЖ (в соответствии с требованиями ФГОС).
Для пищеблоков образовательных организаций регион закупает плиты электрические промышленные с жарочным шкафом, пароконвектоматы, шкафы холодильные среднетемпературные. В общей сложности это оборудование обойдется бюджету в более чем 64 млн рублей.
"Перечень приобретаемого технологического и холодильного оборудования составлен на основании заявок, предоставленных муниципальными органами управления образованием, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", — сообщили в министерстве.
Также отмечается, что периодичность замены инвентаря и оборудования определяется нормативными сроками службы, определенными в бухгалтерских инструкциях, а также степенью морального и физического износа.
Также в рамках перехода школ на одну смену обучения в школы края закупают комплекты ученической мебели, шкафы и мебель для учителей. На эти цели из бюджета выделено почти 5,5 млн рублей.
"В целом обязанность оснащения муниципальных учреждений образования лежит на плечах местных властей, однако в отдельных случаях крупные закупки проводятся в рамках реализации госпрограммы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики". В текущем году это уже упомянутые компьютерная техника, школьная мебель, технологическое кухонное оборудование. Тем самым в 2018 году будет полностью удовлетворена потребность общеобразовательных организаций в замене технологического оборудования", — пояснили в региональном минобразования.
Кроме того, в 2018 году для школ региона приобретены четыре школьных автобуса. Вскоре ожидается поступление школьного транспорта, приобретенного за счет средств федерального бюджета.
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