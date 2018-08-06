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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием трех машин, произошедшего в центре Барнаула вечером 5 августа.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в районе дома №53 по проспекту Ленина в 22:30.
Согласно предварительной информации, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Colt, допустил столкновение с автомобилем Honda Fit под управлением водителя-женщины 1993 года рождения и припаркованным автомобилем Mazda Demio.
В результате ДТП телесные повреждения получили водители автомобилей Mitsubishi и Honda.
Также правоохранители установили, что водитель Mitsubishi не имеет права управления транспортными средствами.
"Кроме того, у него отсутствовали какие-либо документы на данный автомобиль. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался", — добавляют в полиции.
Комментарии
Вижу, что находимся на пике активной борьбы "Месячника борьбы с пьянством на дорогах" в центре города, и в самой ее активной фазе!
Жаль только, что во всех печальных историях, усматривается только уже совершенные пьяные последствия. Видно, что активные пьяницы за рулем, подготовлены лучше дорожных патрулей состоящих из трезвенников.
Хотя бы одного такого чудака на букву М наказали????
Видимо, нынче сложно соображать на трезвую то голову?
Другое дело, когда выпил. И тут, разумение с желанием что то чудить, творить, сами собой вдруг пробуждаются!