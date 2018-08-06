Эксперты издания "За рулем" составили список самых бесполезных, но разрекламированных автомобильных опций, сообщает LIFE.
По мнению экспертов издания, функция "старт/стоп", которая заводит автомобиль с кнопки, ухудшает динамику машины, а при слишком частом использовании может привести к поломке стартера. Кроме того, заявленная в большинстве рекламных кампаний экономия бензина на деле выходит не столь существенной.
Опция бесключевого открытия дверей оказалась очень удобной для угонщиков — контроль над меткой, дающей доступ к автомобилю, легко перехватывается с помощью ретранслятора.
Еще одной "фишкой" является низкопрофильная резина. Между тем, как отмечается, ее использование значительно понижает уровень комфорта езды на машине — она станет более шумной, а каждый небольшой камешек на дороге будет чувствоваться пассажиром. Кроме того, такая резина делает езду более жесткой, что негативно сказывается на подвеске авто.
Также эксперты относят к бесполезным опциям прозрачные крыши. Из-за них слишком жарко летом, а зимой она будет ледяной.
Кроме того, эксперты не оценили использование светодиодных ламп для фар.
Комментарии
Также эксперты относят к бесполезным опциям прозрачные крыши. Из-за них слишком жарко летом, а зимой она будет ледяной.
таких игзпердов втопку
очень красиво: осматривать достопримечетельности, природу, небо и прочее
мне кажется чуть перепутали "бесполезность" и "уязвимость".
Например бесключевой доступ - очень удобен - 8 лет пользуюсь. Ну то что угонщики считывают - это уже не о пользе речь.
старт-стоп - мне нарвится. лучше чем с ключами постоянно мучиться. - опять же удобнее.
с прозрачной крышей и согласен. у меня есть - но пользовался только когда детям поначалу было интересно. сейчас уже никому это не надо. Да и на морозах скрипит.из-за пыли становится бесполезным и люк в крыше. низкий профиль - согласен с критиками - шумнее и жестче машина становится, но некоторым нравится. мне лично лучше с меньшими дисками и более мягкая резина
я бы еще добавил в бесполезные функции автопарковки
про прозрачные крыши смяшно, не на всех континентах жара летом и жуткий мороз зимой, есть территории и с более комфортным климатом
Система старт стоп не имеет отношения к кнопке старт и стоп, а работает данная система очень просто, при остановке Авто и нажатой педали тормоза Авто глушится и заводится после снятия ноги с педали тормоза