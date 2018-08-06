Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,03 раза и составила 952 миллиона долларов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на саму компанию.
6 апреля Минфин США внес основного владельца "Русала" Олега Дерипаску в санкционный список. В конце мая Дерипаска покинул совет директоров "Русала". Неделей ранее компания En+ Group также сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании обязаны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с алюминиевым гигантом. Минфин России пообещал помочь попавшему под санкции "Русалу". Премьер-министр Дмитрий Медведев лично поручил вице-премьерам проработать конкретные меры поддержки. Министр финансов Антон Силуанов также заявил, что правительство поможет компании.
Между тем, как сообщается, в тяжелые для "Русала" времена чистая прибыль выросла в два раза.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, до 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.
Производство алюминия в I полугодии увеличилось на 2,1%, до 1,87 миллиона тонн, во втором квартале — возросло относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн.
ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.
Комментарии
Дерипаска это который с Приходько и девочками на яхте катались?