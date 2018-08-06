Масштабное авиашоу прошло на аэродроме Мочище в Новосибирске 5 августа. В нем приняли участие порядка 450 человек и около 90 воздушных судов. Зрителей ждали показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации, воздушные шары, парашютные прыжки, купольная акробатика, мотопарапланы и многое другое.
Шоу в этом году, по подсчетам организаторов, посетили рекордные 50 тысяч зрителей. Многие из них занимали места за сутки до праздника.
Как это было – смотрите в репортаже из Instagram.
Авиашоу в Мочище🤗 Ну раз уже все выложили карточки с авиашоу, то и я тоже поддамся этому стайному чуйству 😀 2018.08.05 #авиашоу #аэродроммочище #мочище #авиапраздник #неболюбовь #русь #новосибирск #типичныйновосибирск #снимаю_с_улыбкой #живаяфотография #лето #лето2018 #ощущениеполета #состояниеполета #airshow #avia #mochishe #nsk #novosibirsk #fly #summer #sky #fromsiberiawithlove #russianphoto #russia2day #nikonrussia #typicalnsk
#Авиошоу проходит в Новосибирске уже 5-й год, но мы побывали на нем впервые! У нас была попытка поехать на него года три назад, но в итоге мы просто простояли в пробке два часа, развернулись на #полпути и поехали обратно,проведя еще три часа в пробке! После такого опыта отпало всё желание посетить данное мероприятие. Но вот, в этом году мы твёрдо решили, что поедем и результат превзошел все ожидания. Классный праздник, хорошая организация и масса впечатлений. Рассказать, что мы увидели невозможно, от мастерства летчиков просто захватывало дух. Одним словом -это надо было видеть! #МакарВасильевич счастлив и был хорошим мальчиком весь праздник🤗, а это между прочим больше 5-ти часов👆 #юныйлетчик#авиошоу2018#гдемытампобеда
Уии, у меня теперь есть фоточка с Барсами — единственной женской пилотажной группой в России. Девчонки — огонь! В прошлом году я писала свою первую реакцию, когда их увидела и услышала про них, а за год подглядывания за ними в ИГ так вообще стали родными. И ещё за день было много всего классного и захватывающего, но Барсов ждала больше всех. Спасибо участникам, зорганизаторам, и всем причастным! Вот я головой понимаю, что у всех вкусы разные, но как можно не любить небо — не понимаю. Это все моё, абсолютно всё💙 #чащесмотринанеботамтакаякрасота #гдемытампобеда #мочище #новосибирск #авиашоу #авиашоумочище
Сегодня в Мочище на ежегодном Авиашоу, зрителей порадовали наши истребители, наша гордость СУ-35! Сегодня Су-35 – одна из сильнейших боевых машин в мире. По своим возможностям и летно-техническим характеристикам (ЛТХ) он вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Зарубежные эксперты особо отмечают значительную боевую нагрузку нового российского самолета, его молниеносную скорость и сверхманевренность. Высший пилотаж на Су-35 неизменно производит настоящий фурор. Я в восторге! #мочище #аэродроммочище #авиашоу #авиашоу2018 #2018 #новосибирск #новосиб #нск #отличныйдень #отличнаяпогода #су35 #самолет #самолетвнебе #истребитель #супермашина #скорость #bam #novosibirsk #flu #aerodrom #skylovers #sky #followmeto #followme #like #super
@vzletaialtai жаль, что вам сильный ветер подпортил выступление — я так понимаю, из-за этого пришлось быстро приземлить шары? Но всё равно молодцы, и спасибо что снова приняли участие в авиашоу! 😍 Шар-сердечко очень милый. 😊 #мочище #аэродроммочище #взлетайалтай #авиашоу #авиашоувмочище #гдемытампобеда
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